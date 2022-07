Your Honor 2 concluderà il legal drama con Bryan Cranston. A confermarlo è lo stesso attore, premio Emmy per il ruolo di Walter White in Breaking Bad.

“Mi sto [attualmente] preparando per la seconda e ultima stagione di Your Honor, che è una serie limitata che ho realizzato per Showtime”, ha detto Cranston durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard. “Come mi dicono, la serie tv ha ricevuto recensioni più alte rispetto a qualsiasi altra serie che abbiano mai avuto – e quindi, un’altra stagione era dovuta.”

Originariamente concepita come una serie limitata, la prima stagione di Your Honor vede Bryan Cranston nei panni di Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans il cui figlio adolescente, Adam (Hunter Doohan di Truth Be Told), è stato coinvolto in un incidente che ha portato a “un gioco ad alto rischio di bugie, inganni e scelte impossibili”, secondo la sinossi ufficiale della serie. Il finale della prima stagione è andato in onda a febbraio 2021; successivamente, Showtime l’ha rinnovata a sorpresa per un’altra stagione.

Lo sceneggiatore Joey Hartstone è stato nominato showrunner della seconda stagione, succedendo a Peter Moffat.

Insieme a Cranston, nel cast della prima stagione di Your Honor: Michael Stuhlbarg nei panni di Jimmy Baxte, Hope Davis è Gina, Hunter Doohan, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr. e Sofia Black-D’Elia. Tra le notevoli guest star della prima stagione: Maura Tierney (The Affair), Amy Landecker (Transparent), Margo Martindale (The Americans), Lorraine Toussaint (Orange Is the New Black), e Lilli Kay (Chambers). Keith Machekanyanga (The Rookie) è stato promosso a regular per la seconda stagione.

L’annuncio di Your Honor 2 è stato accolto con gioia da parte del team e di Showtime, ma non tutti sono della stessa idea. Molti fan infatti preferivano che la serie fosse una semplice miniserie conclusiva, e non capiscono in che modo la storia potrebbe continuare. Alcuni hanno abbandonato la visione dopo il terzo episodio, altri hanno criticato la povertà di scrittura con un cast eccezionale ma sprecato. “Non ha bisogno di una seconda stagione. Era perfetto così”, commenta un altro fan.

Your Honor 2 è composto da 10 episodi, come la prima stagione. Non c’è ancora una data di lancio.

