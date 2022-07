Conosciamo bene il servizio premium di streaming musicale Amazon Music Unlimited sviluppato dal colosso dell’elettronica statunitense, con accesso illimitato a più di 90 milioni di brani in HD e con audio spaziale, sempre senza pubblicità, con ascolto offline e skip illimitati e milioni di episodi di podcast. Alla piattaforma si può accedere online oppure attraverso l’app per dispositivi mobili e Smart TV. Per poter attivare tale servizio occorre iscriversi dopodiché costerà 9,99 euro al mese, il vostro abbonamento si rinnoverà mensilmente e potrete annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Come ben sappiamo, il prossimo 12 e 13 luglio 2022 ci sarà il Prime Day, ovvero l’attesissimo evento caratterizzato da grandi sconti e dedicato agli iscritti al servizio Prime di Amazon. Le offerte riguarderanno tantissime tipologie merceologiche. A tal proposito, Amazon, per anticipare tale evento, ha voluto lanciare una fantastica ed impedibile promozione ad hoc. Difatti, è possibile attivare Amazon Music Unlimited per ben 4 mesi gratis. Di norma quando ci si iscrive a questo servizio viene offerto solo un mese di prova gratuito, ma a quanto pare adesso ne vengono regalati 4. A questo punto non ci resta che scoprire in che modo.

Per ottenere 4 mesi di ascolto gratuito di Amazon Music Unlimited, occorre semplicemente collegarsi alla pagina dedicata a tale promo. La promozione è valida solo per i clienti iscritti ai servizi Prime di Amazon e che dispongono già di un abbonamento attivo, ma che risultano nuovi clienti del servizio della musica in streaming. Il servizio prevede musica on-demand e senza pubblicità, un accesso illimitato ai vostri brani musicali preferiti e musica da ascoltare offline con skip illimitati. Insomma, non aspettate altro tempo prezioso e affrettatevi ad usufruire di questa offerta messa a disposizione da Amazon prima del Prime Day. Recatevi sulla pagina ufficiale del servizio e attivate la promo di 4 mesi gratuiti.

