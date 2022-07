Gli ultimi smartphone Galaxy Note di Samsung stanno ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware. Il Samsung Galaxy Note 20 5G sta adesso ricevendo la patch di sicurezza di luglio 2022 in diversi Paesi europei, tra cui Portogallo, Italia, Spagna e Romania. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto è disponibile solo per il modello 5G in questi mercati, ma le versioni LTE e Ultra in Europa, come anche in altre parti del mondo, dovrebbero seguire l’esempio molto presto.

L’aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 20 porta il firmware alla versione N981BXXS4FVG1. Pare anche che Vodafone sia stato il primo operatore telefonico ad aggiornamento il Samsung Galaxy Note 20 5G nei quattro Paesi europei di cui sopra. L’upgrade, in ogni caso, dovrebbe espandersi a tutte le varianti relativamente presto. Le nuove patch di sicurezza di luglio 2022 non sono state messe a nudo: il colosso di Seul, infatti, non ne ha ancora divulgati i dettagli. Ci aspettiamo le solite correzioni per il sistema operativo Android, per l’interfaccia One UI e per le applicazioni proprietarie. Dovreste essere in grado di scaricare l’ultimo aggiornamento a bordo del vostro Samsung Galaxy Note 20 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Una volta ricevuto l’upgrade, prima di far partire l’installazione fate sempre attenzione alla percentuale di carica residua, che sarebbe preferibile non scendesse al di sotto del 50% (potreste, in ogni caso, collegare sempre il telefono ad una presa elettrica per stare tranquilli). Un altro consiglio? Effettuare un backup dei vostri dati, da poter ripristinare se qualcosa non dovesse andare come previsto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com