Al Lucca Summer festival è finalmente la sua serata. Liam Gallagher a Lucca stasera, mercoledì 6 luglio, regalerà ai fan uno spettacolo difficile da dimenticare, sulle note dei suoi successi più apprezzati.

Sono disponibili in prevendita gli ultimi biglietti per posto unico in piedi non numerato al prezzo di 49,45 euro. Il concerto si terrà in Piazza Napoleone, transennata e chiusa per l’occasione. Diversi infatti saranno gli eventi del festival estivo di Lucca che si terranno nella centrale piazza cittadina, inaccessibile al pubblico nelle serate degli spettacoli.

Stasera è atteso Liam Gallagher a Lucca ma non sarà l’unico ospite della serata. Sullo stesso palco sono in programma i Kasabian all’interno del ricco cartellone di eventi del Lucca Summer Festival che alla fine del mese accoglierà anche Justin Bieber nella sua unica tappa estiva in Italia.

La serata inizierà alle ore 20.30 con l’esibizione della dei Kasabian. A seguire, lo show di Liam Gallagher. L’ex Oasis è atteso sul palco intorno alle ore 22.00. Per lui si tratta dell’unica data in programma in Italia in estate. In Toscana sono giunti, già negli scorsi giorni, fa provenienti da ogni angolo della penisola e non solo: tantissimi infatti sono coloro che hanno raggiungo Lucca dall’estero solo ed esclusivamente per non rinunciare al doppio show di Kasabian + Liam Gallagher, due spettacoli degni di nota con un unico biglietto.

Di seguito le scalette di Liam Gallagher e Kasabian, basata sugli spettacoli che si sono tenuti in Europa negli scorsi giorni.

Scaletta Liam Gallagher a Lucca

Hello

Rock ‘n’ Roll Star

Morning Glory

Wall of Glass

Everything’s Electric

Better Days

Stand by Me

Roll It Over

Slide Away

Soul Love

More Power

Diamond in the Dark

Once

Cigarettes & Alcohol

Wonderwall

Champagne Supernova

Scaletta Kasabian a Lucca

Club Foot

Ill Ray (The King)

Underdog

You’re In Love With a Psycho

CHEMICALS

Shoot the Runner

stevie

Bless This Acid House

Empire

Vlad the Impaler

L.S.F. (Lost Souls Forever)

Fire