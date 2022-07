Il grande momento è arrivato: stasera è atteso Salmo a San Siro. Lo stadio Meazza di Milano è pronto ad accogliere la data-evento estiva dell’artista, tra i più seguiti del momento. Più volte rimandato causa covid lo spettacolo che finalmente oggi potrà svolgersi. Restano validi per l’ingresso i biglietti già acquistati in passo e non utilizzati a causa del posticipo.

Il FLOP TOUR, in seguito, proseguirà nei palazzetti dello sport, 12 in tutto. Già note le tappe. Salmo sarà giovedì 17 novembre al Mandela Forum di Firenze, domenica 20 novembre al Grana Padano Arena di Mantova, martedì 22 novembre al Kioene Arena di Padova, venerdì 25 novembre all’Unipol Arena di Bologna e sabato 26 novembre al Modigliani Forum di Livorno.

La tournée indoor procederà martedì 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, venerdì 2 dicembre al PalaFlorio di Bari, martedì 6 dicembre al palaSele di Eboli (SA), venerdì 9 dicembre al Vitrifrigo Arena di Pesaro (PU), lunedì 12 dicembre al Mediolanum Forum di Milano, venerdì 16 dicembre al Brixia Forum di Brescia e domenica 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino.

Ma stasera intanto Salmo a San Siro regalerà ai fan uno spettacolo unico nel suo genere e senza precedenti che l’artista riproporrà in versione ridotta nei palasport, in autunno.

La scaletta di Salmo a San Siro

Tanti i successi inseriti nella scaletta del concerto di Salmo a San Siro, non ancora nota. Spazio alle hit che lo hanno reso celebre in Italia ma anche ai nuovi successi contenuti nell’album Flop.

Metro prolungata per Salmo a San Siro

In occasione del concerto di Salmo a San Siro la metro M5 lilla è prolungata. L’ultima corsa con partenza da San Siro Stadio è attesa all’1.00 per consentire ai fan il ritorno a casa. Prolungata anche la M1 rossa, con treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs la cui ultima partenza è prevista all’1:20.