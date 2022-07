Santana sviene sul palco mentre era in pieno concerto e viene portato via in barella tra gli sguardi attoniti e curiosi dei presenti. Si trovava in concerto in Michigan quando ha accusato un malore e il live è stato ovviamente interrotto.

Ora il giallo sui motivi del malessere. Da un lato gli organizzatori dello spettacolo, che sostengono si sia trattato di un “grave problema medico” di cui soffrirebbe il chitarrista leggendario; dall’altro il manager dell’artista Michael Vrionis che invece mentisce categoricamente ogni voce a proposito delle precarie condizioni di Santana.

74 anni e ancora in tour. Il chitarrista messicano apprezzato in tutto il mondo si trovava sul palco di uno dei tanti show in programma per l’estate. In Michigan era stato organizzato un suo show in un Auditorium all’aperto, al Pine Knob Music Theatre di Clarkston per l’esattezza.

Il concerto era iniziato da cricca 40 minuti quando Santana è svenuto sul palco, immediato l’intervento del personale medico accorso in loco per i primi soccorsi. I presenti raccontato poi che circa 20 minuti dopo, Santana sia stato trasportato in barella all’estero del luogo dell’evento ma cosciente al punto che salutava i fan che lo stai riprendendo con i telefoni cellulari.

Gli organizzatori dello spettacolo hanno quindi spiegato ai presenti che il live non avrebbe potuto riprendere. Il resto del concerto era cancellato. Hanno inoltre invitato tutti a pregare per il chitarrista che stava affrontando un “grave problema medico”. Parole poi smentite dal manager che, qualche ora dopo, ha rilasciato dichiarazioni a CBS News. Per Michael Vrionis, Santana ha accusato un “esaurimento da calore e disidratazione” ma nessun altro problema di salute che avrebbe potuto compromettere il suo futuro nella musica.