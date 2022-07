Sanditon 2 arriverà in Italia in prima visione assoluta su Sky Serie il 20 luglio: la nuova stagione del period drama ispirato al romanzo incompiuto di Jane Austen approda anche nel nostro Paese dopo il debutto internazionale la scorsa primavera

Sanditon 2 partirà il 20 luglio sul canale 112 di Sky, con due episodi: la programmazione continuerà ogni mercoledì con doppio episodio in prima serata, disponibile anche on demand e in streaming su Now.

La programmazione di Sanditon 2 inizierà subito dopo la conclusione delle repliche della prima stagione, che Sky Serie sta trasmettendo proprio in queste settimane e che terminerà con l’ottavo episodio il 13 luglio. Una settimana dopo, debutta la seconda stagione in prima tv assoluta per l’Italia.

In Sanditon 2 torna la protagonista Rose Williams nei panni dell’eroina Charlotte Heywood, alle prese con nuove sfide nella pittoresca località costiera di Sanditon tra intrighi, emancipazione e romanticismo. Un cast ampiamente rinnovato riempie il vuoto dell’assenza di Theo James, che ha interpretato Sidney Parker nella prima stagione della serie, e degli interpreti di Lord Babington e James Stringer, ovvero Mark Stanley e Leo Suter. Nella nuova stagione si fanno largo, tra gli altri personaggi, la sorella minore di Charlotte, Alison Heywood (Rosie Graham), l’affascinante Capitano William Carter (Maxim Ays), che attirerà subito la sua attenzione. Ma soprattutto si farà notare il misterioso residente Alexander Colbourne (interpretato da Ben Lloyd-Hughes), in conflitto con il rinomato eroe di guerra colonnello Francis Lennox (Tom Weston-Jones): i due sono destinati a diventare rivali in amore nei riguardi di Charlotte. Altre new entry sono il coraggioso Capitano Declan Fraser (Frank Blake) e lo strambo artista byroniano Charles Lockhart (Alexander Vlahos, Versailles), specializzato in ritratti dei residenti benestanti di Sanditon.

Sanditon 2 ha avuto un finale non troppo amato, nemmeno dalla sua protagonista, che però fa da ponte verso la terza stagione, rinnovata insieme alla seconda dopo che in un primo momento la serie era stata cancellata al termine del primo capitolo.

Continua a leggere su optimagazine.com