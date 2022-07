L’arrivo di un nuovo device genera negli utenti la speranza che porterà alcuni significativi cambiamenti al design. Come riportato da ‘SamMobile‘, questo è ciò che sperano i fan del colosso di Seul, che nutrono grandi aspettative nei confronti del Samsung Galaxy Z Fold 4. Alcuni dei primi rendering del telefono sono trapelati online, fornendoci un’idea di come potrebbe essere. C’è da dire che non sempre questi disegni sono accurati e che, purtroppo, da quanto sembrerebbe, il prossimo dispositivo pieghevole del produttore asiatico potrebbe non presentare grandi cambiamenti di design.

Si pensava che l’intaglio della fotocamera principale del Samsung Galaxy Z Fold 4 potesse differire da quello del Galaxy Z Fold 3, quando, in realtà, pare non sarà così. La fonte fa sapere che di sicuro il device monterà una fotocamera posteriore da 50MP. Ci sono già state altre voci sulle specifiche della fotocamera del Samsung Galaxy Z Fold 4, che dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 50MP con un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x. Secondo alcuni precedenti rapporti, il device misurerà 155 x 130 x 7.1mm da piegato e 158,2 x 128,1 x 6,4mm da aperto. Lo schermo pieghevole interno potrebbe anche presentare una fotocamera, proprio come il suo predecessore. Altre specifiche dovrebbero includere il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 con una batteria da 4400mAh e supporto alla ricarica rapida a 25W.

Il telefono probabilmente presenterà anche una classificazione di resistenza all’acqua IPX8, oltre alla ricarica wireless ed inversa. Tenete presente che nessuna di queste indiscrezioni è stata supportata da informazioni ufficiali in questo momento, quindi meglio prendere le notizie sopra riportate con le pinze, anche perché in fondo il lancio non è poi tanto lontano (dovrebbe avere luogo il mese prossimo).

