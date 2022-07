Ci sono problemi con i direct Instagram in questo mercoledì 6 luglio: non funzionano e non si visualizzano i messaggi recenti ma neanche quelli passati sul social per immagini. Si tratta di un down abbastanza serio e che sta rendendo l’esperienza in piattaforma davvero anomala rispetto al solito.

I problemi con i direct Instagram, a dire la verità, sono comparsi già nella tarda serata di ieri sera per poi avere un primo picco di segnalazioni in piena notte. Allo spuntare del nuovo mattino, le testimonianze di malfunzionamenti si sono moltiplicate e ora sono nell’ordine delle diverse centinata, come visibile anche sul servizio di monitoraggio Downdetector. Mentre la pubblicazione di storie, la consultazione del feed e altre funzionalità del social sono salve, non è invece possibile inoltrare o ricevere alcun nuovo messaggio diretto in questo mercoledì. L’aspetto pure molto preoccupante è che anche i direct precedenti non sono in nessun modo visibili e in molti temono che l’anomalia di queste ore comporti anche la loro cancellazione totale.

Quando rientreranno i problemi Instagram? Purtroppo, il team del social network non ha ancora rilasciato alcun riscontro sulle anomalie in corso, sebbene queste siano venute fuori anche nell’ultima parte della giornata di ieri. Negli ultimi tempi, il social network si sta caratterizzando per un numero notevole di malfunzionamenti ad intermittenza, ad esempio con il caricamento di storie o la visualizzazione del feed. Di solito queste anomalie sono state risolte anche a distanza di qualche ora e dunque per oggi si potrebbe dover far ricorso ad un bel po’ di pazienza per vedere la situazione rientrare del tutto. Questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato non appena ci saranno delle novità relative al disservizio, attraverso le fonti ufficiali del social ma anche grazie ad ulteriori verifiche e dopo la raccolta di nuove casistiche.

