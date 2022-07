Sono appena iniziate le riprese della serie Disney+ I Leoni di Sicilia, adattamento dell’omonimo bestseller di Stefania Auci: la saga familiare dei Florio arriva sul piccolo schermo diretta dal regista Paolo Genovese, con un cast di grandi nomi italiani.

I Leoni di Sicilia è interpretata da Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta (di recente, sempre su Disney+, protagonista del remake de Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek), Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata. La serie è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production.

In occasione del primo ciak de I Leoni di Sicilia, la produzione ha condiviso anche uno scatto dal set, che ritrae Miriam Leone e Michele Riondino intenti a girare una scena.

Per Genovese I Leoni di Sicilia è la prima serie da regista, dopo aver lavorato alla creazione e alla produzione di Tutta Colpa di Freud, ispirata all’omonimo film da lui diretto, e una sequenza di grandi successi cinematografici che vanno dal film con più remake al mondo nella storia del cinema Perfetti Sconosciuti (ben 18 rivisitazioni in tutto il mondo), al filosofico The Place, passando per il dramma sentimentale Supereroi e per il franchise Immaturi e Immaturi – Il Viaggio.

Genovese con I Leoni di Sicilia si cimenta nel dramma storico, portando in scena una saga familiare ambientata nella Palermo dell’800, dove una dinastia di armatori e imprenditori vinicoli, ma anche del pesce, della ceramica e del turismo, diventa protagonista di un’epoca d’oro dello sviluppo economico della Sicilia. Il best-seller di Stefania Auci è del 2019: al successo del primo romanzo ha fatto seguito un secondo, L’inverno dei Leoni, pubblicato nel 2021.

