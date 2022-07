Arrivano già in queste ore i primi quesiti per quanto concerne la storia dei biglietti di Inter-Lione, amichevole in programma il prossimo 30 luglio ed uno degli ultimi test per la squadra di Inzaghi prima dell’inizio del campionato. Una questione già oggi molto calda, visto che tanti sostenitori nerazzurri sembrano interessati ad assistere dal vivo all’incontro che si disputerà a Cesena. Una vicenda che richiama quella di Ferrara, dove invece si disputerà l’incontro tra Inter e Monaco la prossima settimana. Ne abbiamo parlato nella giornata di ieri con un altro articolo.

Primi riscontri per chi cerca informazioni sui biglietti di Inter-Lione in programma il 30 luglio

Allo stato attuale, quali sono le informazioni che dobbiamo considerare a proposito dei biglietti di Inter-Lione in programma il 30 luglio? Inutile dire che sia troppo presto per la vendita vera e propria dei ticket, ma viste le tante richieste che gli organizzatori dell’evento si attendono lungo tutto il mese, la situazione potrebbe sbloccarsi a breve. Alla luce del fatto che l’area circostante allo stadio sia tendenzialmente stracolma di sostenitori nerazzurri, occorre muoversi in anticipo per gestire al meglio il tutto.

Insomma, entro l’inizio della prossima settimana dovrebbero esserci le prime informazioni ufficiali sulla distribuzione dei ticket, mentre verso metà mese potrebbe scattare la vera e propria vendita. Insomma, c’è grande entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi, al netto della delusione per la perdita dello scudetto in modo abbastanza beffardo. Il ritorno di Lukaku dal Chelsea, seppur in prestito, ha contribuito ad accendere ulteriormente le luci dei riflettori su nerazzurri.

Vedremo quando usciranno informazioni ufficiali sulla vendita dei biglietti di Inter-Lione, visto che l’amichevole del 30 luglio non poi così lontana nel tempo. Al contempo, la domanda di ticket per la partita di Cesena rischia di essere a dir poco elevata.

