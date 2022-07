Piero Angela torna in tv con un doppio appuntamento dal 6 luglio: Superquark e poi Superquark Natura su Rai1, affiancato dal figlio Alberto. La serata si apre con il primo programma culturale, che introduce il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, “Il gioco della seduzione”.

Ci sarà poi Alberto Angela che andrà, invece, a ritroso nel tempo nell’Italia di trecentomila anni fa, alle porte di Roma in uno dei siti più importanti della nostra preistoria: La Polledrara di Cecanibbio, il cimitero degli elefanti antichi dove è stato riportato alla luce un esemplare straordinario, perché completo e con tutte le ossa in connessione. Si parlerà poi di scienza e medicina, esplorando il mal di testa, un disturbo che ha moltissime forme, e sulle ultime scoperte, le ricerche in corso e alcune nuove terapie.

Superquark prosegue raccontando le innumerevoli ricerche che vengono condotte nei laboratori del Lens, l’Istituto Europeo che studia la luce e che ne esplora i segreti per mettere a punto sorprendenti applicazioni e come esse vengono applicate nella chirurgia; a seguire, si fa tappa sull’isola di Montecristo, uno dei luoghi più belli e inaccessibili della natura italiana, dove il professor Piovesan dell’università della Tuscia ha scoperto un boschetto di lecci che hanno l’età di Dante Alighieri: 700 anni.

Ospiti di Piero Angela in studio per le rubriche “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiega che cosa è e quanto è importante per la dieta la transazione proteica; “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero che parla del nipote americano di Hitler; “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro insegna a riconoscere i negazionisti della scienza; “Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini parlerà del, purtroppo sempre attuale, tema la violenza sulle donne.

Con Superquark Natura, Piero Angela presenta il episodio completo della meravigliosa serie BBC Un pianeta perfetto, dedicata alla nostra terra e ai suoi infiniti sorprendenti ambienti. Questa sera esploreremo i vulcani.

L’appuntamento con Piero Angela e suoi programmi è a partire dalle 21:25 su Rai1.