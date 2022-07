L’annuncio della funzione per trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone è stato diramato da Mark Zuckerberg in persona nel mese di giugno. Nonostante l’ufficialità della comunicazione, in molti ancora non riescono nell’operazione perché non attiva per il loro dispositivo. C’è ora speranza tuttavia: la distribuzione della novità sta adesso procedendo grazie ad un nuovo rilascio della beta per Android 2.22.15.11. Almeno i tester pubblici potranno dunque iniziare a beneficiare dell’opzione anche subito.

Il trasferimento della chat WhatsApp da Android ad iPhone è dunque alla portata di molti più utenti. Per verificare se la funzione sia disponibile per il proprio account WhatsApp, i passi da compiere sono quelli indicati di seguito. La prima cosa da fare sarà quella di effettuare il download e poi l’installazione dell’app Passa a iOS dal Play Store. L’iPhone in proprio possesso dovrebbe essere poi aggiornato a iOS 15.5 e pure ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Per quanto riguarda invece il dispositivo Android, quest’ultimo dovrebbe avere a bordo almeno Android 5 e installare le versioni più aggiornata di WhatsApp, quella 2.22.15.11 già menzionata.

Per passare all’operazione vera e propria di trasferimento delle chat WhatsApp da Android ad iPhone, è giusto ricordare che Il processo funziona collegando dispositivi in uso ad una fonte di alimentazione (per sincerarsi che non si spengano) e alla stessa rete Wi-Fi. Seguendo tutti i passaggi precedenti e se il dispositivo personale viene visualizza nell’app Passa a iOS, ciò significa che la soluzione è disponibile per il proprio account.

Da questa prima fase di disponibilità della feature fornita solo in modalità selettiva ai beta tester si passerà probabilmente in tempi brevi ad un rilascio più generalizzato dell’opzione nella sua versione definitiva. Magari sarà solo questione di qualche settimana o poco più ma la novità è praticamente assicurata.

