Blue Bloods 13 debutterà con un gradito ritorno il prossimo 7 ottobre su CBS negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà solo nel palinsesto 2023/2024. Il longevo poliziesco incentrato sulla famiglia Reagan, capitanata dall’ex marine Frank interpretato da Tom Selleck, continua ad attirare telespettatori nonostante un fisiologico calo degli ascolti. E lo stesso Selleck, in occasione delle celebrazioni per il traguardo dei 250 episodi della serie, si è detto convinto che il format abbia ancora molto da dire.

Blue Bloods 13 è stata confermata nel palinsesto autunnale di CBS e le riprese della stagione inizieranno a breve. Siobhan Byrne O’Connor, storico membro della squadra di sceneggiatori e produttori esecutivi di Blue Bloods sin dalla prima stagione, ha rivelato il titolo del primo episodio e ha risposto ad alcune domande dei fan in proposito, interagendo con loro su Instagram.

La première di Blue Bloods 13 si intitolerà Keeping the Faith e, al netto di cosa voglia dire in relazione alla trama dell’episodio, per O’Connor si tratta di un omaggio alla lealtà del pubblico che ha seguito fedelmente la serie in tutti questi anni: “È un cenno al nostro pubblico che ha fatto proprio questo per 12 stagioni e oltre” ha fatto sapere la sceneggiatrice.

Inoltre il primo episodio di Blue Bloods 13 vedrà unirsi alla classica cena dei Reagan un volto familiare, come ha confermato la stessa O’Connor: si tratta di Jack Boyle (interpretato da Peter Hermann), la cui ultima apparizione risale alla stagione 11.

Blue Bloods 13 non arriverà in Italia prima del 2023 inoltrato, considerando che la dodicesima stagione è ancora inedita e non ha una programmazione annunciata su Rai2, ma è attesa per il prossimo inverno.

Continua a leggere su optimagazine.com