Il concerto al Circo Massimo è una follia, questo emerge dagli appelli dei medici ai Maneskin riportati da Repubblica Roma. Sono i medici che combattono in prima linea contro il Coronavirus a rivolgere un appello alla band di Roma, la richiesta è quella di rimandare il concerto al Circo Massimo che prevede la presenza di 70.000 persone, le quali non indosseranno sicuramente alcun tipo di protezione individuale.

Il concerto-evento dei Maneskin al Circo Massimo di Roma è atteso per sabato 9 luglio e proprio a ridosso di quel giorno è atteso anche il picco di contagi da variante Omicron 5, una variante moto contagiosa che si diffonde a macchia d’olio mietendo positivi. L’appello dei medici ai Maneskin è quindi quello di rimandare lo spettacolo per scongiurare che la grande festa della band si trasformi in un focolaio covid.

“I grandi eventi sono stati delle bombe sanitarie. Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo il concerto dei Måneskin, in questo momento, una follia, rischiamo 20mila positivi in una botta sola”, le parole di Marcello Pili, medico di famiglia di Ostia, riportate da Repubblica Roma.

Non è l’unico ad esprimere grande preoccupazione per la situazione Coronavirus a ridotto della data dei Maneskin. Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg (federazione italiani dei medici generali), aggiunge che l’intenzione non è quella di criticare i Maneskin in quanto tali ma lo svolgimento di eventi di così grande portata che potrebbero rendere vani gli sforzi atti a contrastare la diffusione del virus.

“Il problema non sono ovviamente i Maneskin ma qualsiasi grande assembramento in questo momento di grande diffusioni del virus. Adesso non c’è il calcio ma se ci fosse il derby diremmo la stessa cosa. Perché i numeri sono quelli di Natale, senza considerare i numeri mascherati dai tamponi fai da te”, le sue parole.

Al momento lo spettacolo dei Maneskin resta confermato.