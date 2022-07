Semaforo rosso per la seconda stagione di Night Sky: Prime Video ha deciso di non proseguire oltre con la serie di fantascienza interpretata dai premi Oscar Sissy Spacek e JK Simmons, che si ferma dunque alla prima stagione. Un mese e mezzo dopo il rilascio degli otto episodi coprodotti da Amazon Studios e Legendary Television, usciti lo scorso ​​20 maggio su Prime Video, il destino del format appare segnato.

Night Sky si è rivelato un investimento troppo impegnativo per Amazon Studios, una serie costosa non sufficientemente ripagata dal riscontro in termini di flussi streaming. Secondo Deadline, “non ha avuto un impatto significativo sul pubblico pur avendo costi considerevoli legati al suo contenuto di fantascienza“.

La prima stagione di Night Sky – e a questo punto l’unica – ha raccontato la storia di Irene (Spacek) e Franklin York (Simmons), una coppia che ha scoperto l’esistenza di una camera che conduce verso un ignoto e deserto pianeta. I due hanno accuratamente custodito il loro segreto per anni, ma quando un enigmatico giovane (Chai Hansen) entra nelle loro vite, la tranquilla esistenza degli York viene stravolta. E quella camera che credevano di conoscere così bene si rivela essere qualcosa di molto diverso da quanto immaginassero. Creata e co-prodotta da Holden Miller, con Daniel C. Connolly in qualità di showrunner e produttore esecutivo, la serie ha avuto come produttori esecutivi anche Jimmy Miller, Sam Hansen e Philip Martin.

Night Sky è comunque entrata nella storia della tv, a suo modo, quando Prime Video, in collaborazione con Amazon Web Services, SES e Intelsat, ha trasmesso il primo episodio nello Spazio: si tratta della distribuzione più ampia mai realizzata, in termini di lontananza dalla Terra, per un format televisivo. Ciò ha fatto di Prime Video il primo streamer a distribuire i suoi contenuti direttamente nello Spazio.

