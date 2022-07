Non è la prima volta che sentiamo parlare di intossicazione alimentare ma mai avremmo immaginato di tornare sull’argomento per via della sconvolgente morte di Andrea Mirabile, un bambino di sei anni. La sua famiglia era partita dall’Italia il 26 giugno e doveva stare in Egitto per due settimane ma le cose non sono andate come tutti sognavano visto che Andrea è morto pochi giorni dopo e il padre riversa in gravi condizioni in un ospedale del posto. Ma cosa è successo ad Andrea Mirabile?

Sembra che il bambino sia morto per un’intossicazione alimentare anche se le autorità locali sono pronte a confutare questa prima teoria. Andrea Mirabile e la sua famiglia si sono sentiti male venerdì manifestando i sintomi dell’intossicazione alimentare ovvero mal di stomaco, nausea, vomito ma anche mal di testa, diarrea e in alcuni casi debolezza e febbre.

Il primo a spiegare la situazione è stato Roberto Manosperti, zio materno del piccolo, che ha chiesto aiuto alle autorità italiane per riportare a casa la mamma del piccolo Andrea e suo padre appena sarà possibile: “Venerdì scorso i miei parenti sono stati colti da malore improvviso. Un’intossicazione alimentante che lì è molto frequente. Mio nipote aveva sei anni ed è morto in 36 ore. Mio cognato, 46 anni, è ricoverato in terapia intensiva”.

Per fortuna la madre dl piccolo Andrea sta bene così come il bambino che porta in grembo. Al momento non si conoscono ancora le possibili cause di quella che è stata definitiva un’intossicazione alimentare dai diretti interessati ma le autorità locali sono pronti ad aprire un’indagine per capire se il personale dl resort sia responsabile in qualche modo.

La maggioranza delle intossicazioni alimentari si manifestano all’improvviso e durano poco, molto spesso si guarisce spontaneamente, senza trattamento, raramente può determinare complicanze più gravi. Davvero quello di Andrea Mirabile è stato il caso o qualcuno ha sbagliato a prendersi cura di lui nelle ore seguenti al manifestarsi dei sintomi?