Il 6 luglio si celebra la giornata internazionale del bacio, per omaggiare il gesto che rappresenta il massimo livello di connessione emotiva tra due persone. Raccontato da poeti, rappresentato dai più grandi artisti, il bacio è il simbolo dell’amore, ma non solo. La scienza ha dimostrato che baciare produce numerosi effetti benefici alla nostra salute.



Come riporta il portale Healthline, quando si bacia vengono rilasciate sostanze come ossitocina, dopamina e serotonina, che intervengono sui centri del piacere cerebrale provocando una sensazione di benessere.



Secondo uno studio del Journal of Behavioral Medicine, pubblicato nel 2016, baciare aiuta a migliorare l’autostima. Il gesto di baciare provoca una dilatazione dei vasi sanguigni con conseguente aumento del flusso di sangue. Questo comporta un notevole beneficio contro il mal di testa e può alleviare i dolori mestruali. Il bacio è anche un’arma contro lo stress.



Baciare rafforza il sistema immunitario. Come affermato dal Responsabile di Reumatologia e Immunologia Clinica in Humanitas, il professor Carlo Selmi, “bastano nove baci al giorno di pochi secondi perché la flora batterica orale di due partner vada ad assomigliarsi moltissimo”. Uno studio della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research ha invece provato che due partner, baciandosi, si scambiano 80 milioni di batteri appartenenti a 700 differenti ceppi.



Dare un bacio è anche un allenamento per i muscoli facciali. In questo gesto vengono coinvolti da 2 a 34 muscoli, che quando lavorano producono collagene, sostanza che rende la pelle più soda e liscia, dando un aspetto più giovanile.