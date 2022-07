Si registrano alcuni problemi di rete Iliad in questo mercoledì 6 luglio. Il servizio di connessione mostra dei vistosi rallentamenti nella mattinata odierna, in alcuni casi anche un’assenza totale dell’opzione di navigazione per i clienti del vettore.

La tipologia di disservizio

Analizzando il servizio Downdetector, ecco che viene evidenziata la natura non proprio trascurabile del disservizio. I problemi di rete Iliad si sono verificati per la prima volta intorno alle ore 11 odierne per poi rientrare rapidamente dopo circa una mezz’ora. Rispetto a questa prima anomalia, intorno alle ore 13 di quest’oggi, le segnalazioni sono tornate ad aumentare, in riferimento sempre al servizio di rete. Chi ha una SIM con l’operatore mobile lamenta l’impossibilità di navigare come al solito in una qualsiasi pagina web o sfruttare un’app social a proprio piacimento.

Al momento di questa pubblicazione non sono pervenuti feedback ufficiali sul disservizio in corso. La speranza è che ci sia un rapido ritorno alla normalità, esattamente come nel caso della prima tranche di errori accorsa nella prima parte della mattinata. Dal punto di vista geografico, sembrerebbe non esserci alcuna area regionale o città maggiormente colpita dalle anomalie rispetto ad altre. Gli errori sarebbero dunque diffusi, senza particolari distinzioni territoriali.

Assistenza sempre attiva

A fronte dei problemi di rete Iliad di questa giornata, c’è da dire che resta sempre attivo il servizio di assistenza ai clienti in difficoltà disponibile al numero dedicato al supporto 177. Il recapito, è giusto ricordarlo, risponde tutti i giorni della settimana, anche in quelli festivi dalle 8 del mattino alle 22 della sera. Altri canali di customer care utili per i clienti potrebbero essere i profili Facebook e Twitter dell’operatore, abbastanza celeri nel fornire risposte agli utenti, dopo opportuna segnalazione e quasi sempre come messaggio privato.

Aggiornamento 15:40 – I problemi stanno progressivamente rientrando in questi minuti.

