Lo spin-off di Delitti in Paradiso ha ottenuto il via libera da BBC e BritBox: l’emittente inglese e il servizio premium hanno commissionato una nuova serie ispirata alla commedia poliziesca di successo Death in Paradise. Il format si intitolerà Beyond Paradise e vedrà il personaggio dell’ispettore detective Humphrey Goodman di ritorno nel Regno Unito.

Kris Marshall sarà dunque il protagonista dello spin-off di Delitti in Paradiso. L’attore ha interpretato il ruolo dalla terza alla sesta stagione dello show originale prima di essere sostituito da Ardal O’Hanlon: nella nuova serie, Goodman torna ad esercitare la sua professione di detective nella sua nazione natale. Beyond Paradise sarà distribuito a livello internazionale da BBC Studios e sarà disponibile in tutti i mercati internazionali grazie a BritBox (Australia esclusa).

Lo spin-off di Delitti in Paradiso trasforma dunque la serie in un franchise, dopo il grande successo riscosso nel Regno Unito e in diversi Paesi nel mondo (in Italia è in onda in prima tv su Rai2). Il tutto mentre la serie originale si appresta ad entrare nella dodicesima stagione, confermandosi uno degli show più popolari della BBC degli ultimi dieci anni. Proprio la notorietà del format aveva fatto circolare per anni l’idea di realizzarne uno spin-off: Diederick Santer, Capo dei Contenuti Creativi di BritBox, ha descritto il via libera al progetto da parte di BritBox come “un gioco da ragazzi“.

Per ora lo spin-off di Delitti in Paradiso non ha ancora una data di inizio produzione né tantomeno d’uscita. In Italia l’undicesima stagione arriverà ad agosto in prima tv su Rai2.

