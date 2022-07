The Princess su Disney+ racconta una storia di emancipazione femminile con Joey King (The Act, The Kissing Booth) nel ruolo di una giovane principessa, abile e coraggiosa. Il film diretto da Le-Van Kiet è ambientato in un mondo delle favole inusuale: c’è una principessa bella e tenace, che rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa.

In risposta, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Julius (Dominic Cooper, Preacher), suo corteggiatore respinto, è intenzionato a vendicarsi usurpando il trono. A quel punto, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno. Per farlo, dovrà ricorrere alla spada e a qualche mossa di arti marziali.

The Princess su Disney+ è una favola su una principessa senza principe; Joey King interpreta una guerriera il cui scopo è quello di sottrarsi dalle prigionia in cui si trova, combattere i soldati nemici di Julius, e infine confrontarsi con il suo carnefice per la resa dei conti finale. Il film della piattaforma di Topolino mescola l’azione e la violenza a una storia tutta al femminile. Ciò offre una riflessione sulla società odierna, in cui spesso le donne si trovano prigioniere in ruoli stereotipati. Tuttavia, il film si limita a raccontare il tutto restando in superficie, senza mai esplorare più a fondo una tematica più che mai attuale.

The Princess su Disney+ resta comunque una pellicola di intrattenimento, che premia la prova attoriale di Joey King, alle prese con un ruolo del tutto inedito. “Non avevo mai fatto un film action prima di allora, quindi non sapevo assolutamente come fare“, ha confidato la giovane attrice durante la conferenza stampa.

Le difficoltà erano soprattutto nelle scene di combattimento, perché Joey King, prima di girare The Princess, aveva avuto un intervento chirurgico al polso e indossava il gesso: “Mi trovavo a disagio, ma le persone vicino a me, sostenevano che potevo farcela. Ed è la spinta di cui ognuno di noi ha bisogno nella vita.”

Cos’è The Princess per Joey King? “Per me non è solo il film su una perdente che alla fine ce la fa. Ma riguarda la fiducia in se stessi. Lei sa di poter combattere, ma non sa come farlo. E’ piena di emozioni, è stanca, poi è una guerriera. Credo che comunque tu la voglia vedere, questo film vuole dirci che non importa quanto dubiti di te stesso, perché puoi superare tutte le tue paure.”

The Princess su Disney+ è disponibile dal 1° luglio.

