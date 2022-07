Stranger Things 5 ci sarà ma per vederla dovremo attendere un po’. A pochi giorni dal finale della quarta stagione, arrivano le prime rivelazioni sul gran finale della serie cult che ha distrutto ogni tipo di record su Netflix in quest’ultimo mese. Canzoni finite ai primi posti in classifica, frasi e personaggi diventati cult in questo caldo mese, titolo della serie sempre in trend sui social e una serie di domande e di dubbi che troveranno risposta solo quando la stagione finale arriverà sulla piattaforma.

La prima risposta ufficiale riguarda la data di messa in onda della serie. La star David Harbour ha recentemente anticipato che la produzione probabilmente non inizierà fino al prossimo anno: “Penso che gireremo l’anno prossimo. Stanno finendo di scrivere la sceneggiatura quest’anno e hanno bisogno di prepararsi quindi si spera che sarà quest’anno… Quindi probabilmente la stagione uscirà a metà del 2024”.

Ma le rivelazioni dell’attore non si fermano qui. Harbour ha spiegato anche che presto potrebbero venire a galla anche i primi dettagli sul presunto spin-off che potrebbe continuare a cavalcare l’universo creato dai fratelli Duffer quando Stranger Things arriverà al capolinea. Gli stessi papà della serie hanno voluto sottolineare nei giorni scorsi che l’ultima stagione sarà più breve di questa quarta.

I due creatori di Stranger Things hanno ammesso che i primi due episodi della quarta stagione sono stati di preparazione a quello che sarebbe successo e sono stati utili per ‘collocare’ i ragazzi al liceo e nelle loro nuove vite ma niente di tutto questo sarà nella quinta stagione: “Per la prima volta in assoluto, non concludiamo le cose alla fine della quarta stagione e all’inizio della quinta si muoverà abbastanza velocemente, i personaggi saranno già in azione, avranno già un obiettivo e una spinta”.

Se è vero che ci saranno meno episodi da guardare (almeno due), è vero anche che l’ultimo episodio, il finale potrebbe essere lungo come un film quindi circa due ore come è successo anche per la quarta stagione. Siamo sicuri che questo non sarà un problema per milioni di fan che in questi giorni sono riusciti addirittura a mandare in tilt Netflix.