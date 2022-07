Possiamo definirlo un chiaro segno dei tempi ma sembrerebbe proprio che Samsung sia decisa a puntare tutto su Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, i pieghevoli di nuova generazione in arrivo ad agosto. Il lancio dei prodotti sarà di certo in grande stile e questo anche perché si punta a conquistare la stragrande quota di mercato per i foldable e ottenere dunque ricavi importantissimi. Le risorse e le aspettative sembrerebbero essere più concentrate sui predetti dispositivi che sui modelli Galaxy S e A, finora sempre al centro della strategia commerciale del produttore.

Il cambio strategia in atto

L’incertezza economica di questi tempi starebbe avendo i suoi effetti importanti proprio sulla nuova strategia di Samsung. L’aumento dell’inflazione starebbe esercitando un impatto maggiore sul mercato degli smartphone a basso e medio costo piuttosto che su quelli premium. Per questo motivo, l’intenzione sarebbe quella di puntare i maggiori sforzi sui dispositivi più costosi in assoluto, naturalmente su tutti proprio i prossimi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Secondo quanto comunica The Korea Times sarebbe questa la strategia pensata anche per combattere Apple. Proprio i foldable in arrivo ad agosto in pompa magna avrebbero anche il compito di distogliere l’attenzione da quanto atteso per il mese di settembre con i nuovi iPhone 14.

Evento dal vivo?

Per la presentazione dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 potrebbe essere previsto un evento keynote dal vivo fra circa un mese. Da più parti sarebbe confermata la notizia ufficiosa della presentazione dei pieghevoli il prossimo 10 agosto, a New York. La crisi pandemica, di questi tempi, non può dirsi di certo del tutto rientrata ma il produttore potrebbe anche voler decidere di dare un chiaro segnale di ripresa proprio attraverso un appuntamento live. Questione di un paio di settimane di certo e ne avremo o meno la conferma.

