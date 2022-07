Un concerto dei Guns N’ Roses salta per “motivi di salute”. La band ha in programma una tappa della tournée in Italia domenica, a Milano: che ne sarà dell’evento atteso nella penisola? Facciamo chiarezza.

Era in programma uno show in Scozia ma Axl Rose, Slash e Duff McKagan sono stati costretti a cancellare lo spettacolo a causa di problemi di salute e su consiglio medico. La band ha chiesto il parere del personale medico prima di rilasciare il comunicato ufficiale a proposito della cancellazione dell’evento a Glasgow.

Ha assicurato di essere a lavoro per riprogrammare la data ma nulla è al momento confermato. Lo spettacolo di Glasgow probabilmente avrà una data di recupero ma i fan in possesso dei biglietti dovranno attendere comunicazioni ufficiali a proposito del posticipo.

“Purtroppo, a causa di problemi di saluto e su consiglio dei medici, i Guns N’ Roses non potranno esibirsi a Glasgow. Stiamo lavorando per riprogrammare questo spettacolo, quindi conservate i vostri biglietti e attendete ulteriori aggiornamenti. Via siamo grati per la vostra comprensione e pazienza”, le parole dei Guns n’ Roses sui social nelle scorse ore.

Ma è un’altra la domanda che ci si pone in Italia: cosa ne sarà dello spettacolo atteso allo Stadio San Siro di Milano questa domenica? Il 10 luglio, il gruppo ha in programma un grande live allo Stadio Meazza ma le condizioni di salute precarie di cui sopra potrebbero mettere a rischio l’evento. Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali a proposito della sorte dell’evento, che al momento risulta confermato.

In caso di cancellazioni e/o posticipi, ulteriori aggiornamenti non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni. In caso contrario, lo show resta confermato.