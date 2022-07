Oggi è un giorno molto particolare su Amazon in quanto potrete acquistare le fantastiche AirPods 3 con uno sconto davvero interessante del 15%. Queste straordinarie cuffiette, infatti, sono disponibili al prezzo di 169,15 euro (invece di 199,90 euro di listino) nel colore bianco e nella configurazione che non prevede AppleCare+. Tra le diverse caratteristiche, ciò che risalta è senza ombra di dubbio l’audio spaziale dotato di rilevamento dinamico della testa che consente un suono a tre dimensioni, con l’equalizzazione adattivo in grado di calibrare la musica in base al tipo di orecchio.

Le AirPods di terza generazione, inoltre, integrano il sensore di pressione per controllare la musica, le chiamate in entrata, avrete la possibilità di riagganciare le telefonate e di attivare in modo rapido anche l’assistente personale Siri con il comando vocale “Ehi Siri”. Le cuffie sono certificate per resistere sia all’acqua che al sudore e sono garantite fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica e più di 30 ore di ascolto con custodia di ricarica. Quest’ultima, inoltre, gode della tecnologia MagSafe: le AirPods si ricaricheranno via cavo, wireless oppure tramite l’attacco magnetico. Ciascun auricolare possiede due microfoni beamforming, un sensore di rilevamento della pelle, un accelerometro per il rilevamento del movimento, un accelerometro per il rilevamento vocale e un sensore di pressione.

Novità Apple AirPods (terza generazione) Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa,...

EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio

Insomma, le fantastiche AirPods 3 sono da acquistare subito ed in fretta perché al prezzo di 169,15 euro andranno sicuramente a ruba. Le modalità di pagamento disponibili sono due: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di Amazon da 33,83 euro ognuna. All’interno della confezione troverete: AirPods 3, custodia di ricarica MagSafe, cavo da Lightning a USB‑C e documentazione. Attualmente la disponibilità è immediata, sono vendute e spedite dall’e-commerce e se siete iscritti al servizio Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

