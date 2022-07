Durante uno dei tanti appuntamenti con le risposte ai fan, chi era in diretta ha potuto assistere allo sfogo di Fedez contro i Testimoni di Geova e altri gruppi religiosi che lo avrebbero contattato una volta che sono venute fuori le notizie sul suo tumore.

Fedez contro i Testimoni di Geova

Questa mattina Federico Lucia ha intrattenuto i follower con una diretta su Instagram durante la quale ha risposto alle domande dei fan. Uno di questi gli ha chiesto un pensiero sui Testimoni di Geova e il rapper e imprenditore ha risposto: “Odioso”.

Cos’è successo? La voce di Un Giorno In Pretura ha raccontato che quando sono uscite le prime notizie sul suo tumore ha cominciato a ricevere tantissimi volantini e coupon da parte dei Testimoni di Geova e di altri gruppi religiosi. Queste le sue parole: “Non avete idea di quante lettere dei testimoni di Geova e di altri gruppi religiosi mi sono arrivate. Mi inviano i coupon perché sanno che ho un tumore”.

Non 1 né 2, ma ben 20 o 30 coupon sarebbero arrivati al suo indirizzo. Ciò che lo ha indignare è proprio questo, in quanto i gruppi religiosi non lo avrebbero contattato con una lettera scritta a mano, bensì con coupon. “Approfittarsi di un momento di debolezza, nemmeno con una lettera scritta a mano, ma con un coupon. Come a dire: ‘Fai parte del nostro gruppo religioso’”.

Il rapporto di Fedez con la religione

A questo punto Fedez spiega il motivo di tanto dissenso nei confronti delle religioni:

“Quando mi chiedete perché non mi sono avvicinato a Dio è perché Dio ha tentato di avvicinarsi a me con dei coupon promozionali perché i suoi testimonial sapevano che avevo un tumore”.

In chiusura, Fedez tuona: “Ma vaff******* va’”. In passato lo stesso rapper aveva fatto indignare tanti credenti e religiosi per le sue affermazioni sullo Spirito Santo e sulla Chiesa in generale. Fedez aveva risposto con il brano Cardinal Chic.

