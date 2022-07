Yellowstone 5 vedrà due donne in guerra tra loro. O meglio, vedrà Beth combattere con tutte le sue forze contro Summer. Ad anticiparlo è Kelly Reilly, che interpreta la spietata erede di John Dutton. Il personaggio di Summer Higgins, invece, ha fatto la sua prima apparizione nel quinto episodio della quarta stagione: attivista per i diritti degli animali, ha guidato molte proteste contro l’allevamento e la macellazione, entrando in rotta di collisione con i Dutton, salvo poi finire a letto col loro patriarca.

Yellowstone 5 continuerà ad alimentare la tensione tra la senza scrupoli Beth e l’idealista Summer: la prima non accetta il legame tra suo padre e l’animalista radicale, la seconda è uscita di galera su cauzione proprio grazie a John e sembra aver instaurato con lui un’intesa particolare.

Una situazione che porterà ancora le due donne a scontrarsi in Yellowstone 5 (sulla scia del loro primo incontro) e che avrà inevitabilmente un’evoluzione in termini di aggressività, ha spiegato Kelly Reilly a TvLine.

Beth vuole che suo padre sia felice. Semplicemente non ha rispetto per questa donna in particolare. Vede Summer come un nemico, qualcuno che non ha assolutamente rispetto per il loro modo di vivere. [Lei e i suoi compagni manifestanti] sono appena arrivati ​​​​con questa conoscenza basica, pensando che [gli allevatori] sono tutti semplicemente degli asini. Beth non glielo spiegherà con le buone. La distruggerà in silenzio. Ed è così facile per Beth farlo. Sappiamo che è così facile per lei farlo! Quella capacità di violenza e crudeltà che Beth ha in lei è piuttosto terrificante, a essere onesti.