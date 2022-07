A partire dalla giornata di ieri 4 luglio 2022, il nuovo smartphone di fascia media POCO X4 GT è disponibile all’acquisto, proprio come promesso durante l’evento di lancio dello scorso 23 giugno. Il device è acquistabile ad un prezzo molto più invitante rispetto a quello di listino: infatti, il costo risulta più basso, andando a risparmiare ben 80 euro, sia per la versione 8-128 GB che per quella 8-256 GB. Giunti a questo punto, andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla varie offerte in Italia.

L’interessante POCO X4 GT sfoggia caratteristiche davvero top, considerato il suo prezzo: infatti, a bordo troviamo il processore Dimensity 8100 a 5 nm di MediaTek, supportato da 8GB di memoria RAM LPDDR5 e da 128 o 256GB di spazio di archiviazioe UFS 3.1, oltre alla connettività 5G dual SIM, WI-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Il dispositivo presenta uno schermo LCD IPS 20 da 6,6 pollici dotato di risoluzione FullHD+ (2460 x 1080 pixel) e con frequenza di aggiornamento a 144Hz. Quanto al reparto fotografico, troviamo sul retro una tripla fotocamera così suddivisa: un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP. Sul davanti, invece, la selfie-cam è da 16MP ed è situata all’interno di un foro nel display.

Il nuovo smartphone del produttore cinese è dotato anche del sensore di impronte digitali posto lateralmente nel tasto power e lo speaker stereo con Dolby Atmos. Il tutto è alimentato da una batteria da 5080mAh con ricarica rapida a 67W via cavo. A bordo troviamo il sistema operativo basato su Android 12. Adesso partiamo alla parte più interessante: il prezzo. POCO X4 GT è disponibile all’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale mi.com e con prezzi scontati in tutti e tre i colori: Black, Blue e Silver. La versione 8-128 GB costa 299,90 euro (invece di 379,90 euro), mentre quella da 8-256 GB è venduta a 349,90 euro (invece di 429,90 euro). Tuttavia, per chi fosse interessato dovrà affrettarsi a comprarlo, in quanto la promozione è valevole fino alle ore 12.59 del 9 luglio 2022.

