Non ha certo accumulato ritardo il Samsung Galaxy S21, in riferimento alla distribuzione del nuovo aggiornamento di luglio. Esattamente come avvenuto a giugno, stando all’articolo che abbiamo condiviso coi nostri lettori circa un mese fa sul magazine, prendo atto che la serie sia in prima fila anche con la nuova patch. Segnale chiaro sul fatto che il produttore coreano non voglia lasciare nulla al caso, in relazione ai modelli che hanno visto la luce nello scorcio iniziale del 2021. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto cosa possiamo aspettarci nel corso delle prossime settimane.

Riscontri sul Samsung Galaxy S21, a proposito del nuovo aggiornamento di luglio in Europa

Quali sono i dettagli emersi finora, a proposito del Samsung Galaxy S21 e del tanto atteso aggiornamento di luglio in Europa? A parlare del rollout del pacchetto software è come sempre una fonte del calibro di SamMobile, secondo cui la patch di sicurezza di luglio 2022 risulta ora disponibile per i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra in Germania. Presto dovrebbero affacciarsi anche in altri mercati europei, consentendo al pubblico italiano di testare e toccare con mano il nuovo pacchetto di cui tanto si parla in queste ore.

Gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21 possono identificare il nuovo aggiornamento tramite il numero di firmware G99xBXXS5CVFB. A detta della fonte, il nuovo aggiornamento dovrebbe contenere solo la patch di sicurezza di luglio 2022 e nessun’altra nuova funzionalità. Allo stesso tempo, non aspettatevi alcuna aggiunta alla One UI. Insomma, nessuna rivoluzione, ma la certezza che il device sia sempre in prima linea per quanto concerne lo sviluppo software.

Fateci sapere nel caso in cui dovesse arrivare la notifica utile per procedere, in modo da capire meglio come stiano andando le cose