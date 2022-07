L’Apple Watch Series 8 potrebbe avere uno schermo più grande del 5% rispetto all’attuale generazione: parliamo di una diagonale da 1,99 pollici, o forse anche di 2 pollici. L’Apple Watch Series 7 da 45mm presenta uno schermo da 1,901 pollici, e quindi un incremento del 5% corrisponderebbe ad un aumento di 0,089 pollici. Non cambierebbe chissà cosa (si tratterebbe di una modifica che non sposterebbe gli equilibri, questo bisogna precisarlo), ma è importante sapere che la tendenza di Apple sia quella di spingere in questa direzione.

Non è difficile pensare che le cornici dell’Apple Watch Series 8 saranno appena percettibili, o che magari l’azienda californiana abbia deciso di aumentare un po’ le dimensioni della cassa. Non escludiamo nemmeno che Apple possa aver pensato di lasciar perdere le linee stondate preferendogli quelle più piatte, proprio come già accade per molti altri prodotti della mela morsicata (cosa che doveva già avere luogo con gli attuali Apple Watch Series 7, anche se poi sappiamo tutti com’è andata a finire, tra l’altro contro le previsioni di tanti analisti ed addetti ai lavori, che si sono anch’essi meravigliati dell’evoluzione della vicenda).

L’orologio intelligente di prossima generazione potrebbe ancora montare il sensore di rilevamento della temperatura corporea, anche se sappiamo esserci stati problemi in passato in questo senso (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Vedremo se l’Apple Watch Series 8 avrà effettivamente uno schermo più grande, anche se non di molto, rispetto all’attuale generazione e se sarà presente anche il sensore di temperatura corporea (cosa tutt’altro che certa viste le difficoltà di cui abbiamo sentito parlare fino a qualche tempo fa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

