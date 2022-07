Quest’oggi, martedì 5 luglio, è il grande giorno per il tennista italiano Jannik Sinner. Dopo la straordinaria vittoria sullo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-1; 6-4; 6-7; 6-3 negli ottavi di finale del prestigioso torneo di Wimbledon, alle ore 14.30 sfiderà nei quarti del torneo e sul campo centrale il pluricampione Novak Djokovic, per sei volte vincitore sull’erba di Londra e imbattuto dal 2016 (considerato che nel 2017 il serbo fu costretto al ritiro a causa di un infortunio). L’azzurro ha mostrato una crescita professionale davvero interessante, esibendo tutto il suo talento già a Melbourne (in Australia) quest’anno e nel 2020 al Roland Garros. Questa sui campi di Wimbledon, prima del 2022, non era mai riuscito a portare una incontro vincente a casa.

A questo punto, entriamo nel dettaglio dell’articolo e andiamo a vedere insieme tutte le informazioni necessarie per vedere la diretta TV e streaming dell’attesissimo match in programma questo primo pomeriggio. La partita tra Djokovic e Sinner, valida come quarto di finale di Wimbledon, sarà trasmessa oggi alle ore 14.30 (primo match di giornata) in diretta TV su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Tennis (205). L’incontro sarà visibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW. Inoltre, per gli appassionati e tifosi che non riusciranno a seguire la sfida in diretta, potranno vederla in differita su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) alle ore 21.00.

Per quanto riguarda il precedente tra Djokovic e Sinner, entrambi i tennisti si sono affrontati una sola volta fino ad oggi, ovvero l’anno scorso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dove l’ex numero 1 della classifica ATP si impose in due set con il punteggio finale di 6-4; 6-2. Insomma, quella di oggi pomeriggio, sia per il serbo che per l’altoatesino, non sarà certo una passeggiata: entrambi vorranno conquistare la semifinale e proseguire il sogno sulla storica e prestigiosa erba di Wimbledon.

