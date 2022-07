Pare essere già partita la caccia ai biglietti per Inter-Monaco, visto che la partita è da qualche giorno ufficialmente in programma il prossimo 16 luglio, con appuntamento previsto a Ferrara. La caratteristiche di queste amichevoli prevede che le big facciano tappa in alcune cittadine italiane, dando modo agli spettatori sparsi nel Paese di essere in prima linea nell’assistere dal vivo alla sfida del giorno. Un’occasione unica per godersi dal vivo la squadra del cuore. Non è un caso che tanti sostenitori nerazzurri presenti in zona stiano cercando di capire come assicurarsi il prezioso ticket.

Cosa dobbiamo aspettarci sui biglietti per Inter-Monaco del 16 luglio a Ferrara con esordio di Lukaku

Dopo aver condiviso alcune informazioni preliminari sulla prima giornata di Serie A, con un articolo focalizzato proprio su Lecce-Inter nei giorni scorsi, bisogna concentrarsi per un attimo sulla fase pre-season, visto che ottenere i biglietti per Inter-Monaco potrebbe avere un significato molto preciso. A conti fatti, quello potrebbe essere il primo match con il quale assisteremo al ritorno in nerazzurro di Lukaku. Insomma, ci sono diverse buone ragioni per seguire con interesse tutta la vicenda. Il tutto, in attesa che arrivino comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo riscontri ufficiali sulla data di uscita dei biglietti per Inter-Monaco. Considerando che siamo al cospetto di una semplice amichevole, ci sono buone probabilità che si possano avere annunci entro un paio di giorni. La vendita vera e propria potrebbe scattare durante il weekend. Al massimo nello scorcio iniziale della prossima settimana. Dati alcuni presupposti, ci sono buone probabilità che i ticket possano andare a ruba.

Vi terremo aggiornati appena ci saranno altre informazioni sui biglietti per Inter-Monaco, considerando l’attesa che c’è già oggi per l’evento in questione.