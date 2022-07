Al via da oggi Westworld 4 su Sky e NOW. La nuova stagione dello sci-fi drama di culto firmato HBO creato da Jonathan Nolan & Lisa Joy, arriverà in esclusiva per l’Italia sul canale satellitare a pagamento e anche in streaming sulla piattaforma dal 4 luglio.

Descritta come “un’oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra”, la quarta stagione vedrà il grande ritorno di Evan Rachel Wood, della vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, di Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel castla vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose in un ruolo non ancora svelato.

La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan Nolan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson. Una produzione Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television; basato sul film scritto da Michael Crichton.

la messa in onda di Westworld 4 su Sky inizierà da stasera, in prima assoluta, con l’episodio 4×01 doppiato in italiano dal titolo I presagi, di cui riportiamo la sinossi:

La scorsa stagione, la prima host di Westworld, Dolores Abernathy, si è sacrificata per liberare l’umanità dalle grinfie di un’Intelligenza Artificiale, Rehoboam. Questa stagione comincia oltre sette anni dopo la lunga guerra. L’umanità è finalmente libera. O almeno così sembra…

La programmazione della quarta stagione proseguirà con un episodio a settimana, a partire dalle 21:15, fino al gran finale previsto il 22 agosto. La messa in onda di Westworld 4 è quasi in contemporanea con quella degli Stati Uniti.

