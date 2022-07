Al via The Cleaning Lady su Italia1, crime drama adattamento americano della serie argentina La Chica Que Limpia, creata da Lucas Combina. Composta da 10 episodi, la serie va in onda dal 4 luglio, in seconda serata sulla rete Mediaset.

La storia racconta la doppia vita di Thony De La Rosa, ex medico cambogiano-filippino che attualmente lavora e vive a Las Vegas. Il motivo per cui si trova negli Stati Uniti con un visto scaduto è suo figlio di cinque anni, Luca. Il piccolo ha una malattia medica rara e pericolosa per la vita per la quale ha bisogno di un trattamento all’avanguardia per il midollo osseo, disponibile solo a Las Vegas. Dopo che assiste per caso a un grave crimine e viene poi scoperta, alla donna viene offerto un doppio lavoro: donna delle pulizie e medico all’interno della loro organizzazione criminale. La paga è alta e potrebbe aiutarla a curare suo figlio. Thony inizia a condurre una doppia vita, tra agenti dell’FBI in cerca della verità, l’amore per il figlio e un lavoro molto “sporco”.

Protagonista è l’attrice francese Élodie Yung, nota per il ruolo di Elektra nella serie Daredevil, qui nei panni di Thony De La Rosa; Adan Canto nei panni di Arman Morales, un gangster associato a un potente cartello criminale che opera a Las Vegas che accetta di proteggere Thony e aiutare suo figlio in cambio dei suoi servizi come donna delle pulizie; Oliver Hudson è Garrett Miller, un agente dell’FBI che insegue Thony nel suo tentativo di trovare Arman; Martha Millan è Fiona De La Rosa, cognata e amica più intima di Thony; Sebastien e Valentino LaSalle interpretano Luca De La Rosa, figlio di Thony; Sean Lew è Chris, il figlio di Fiona; e Faith Bryant è Jaz, la figlia di Fiona.

L’appuntamento con The Cleaning Lady su Italia1 è dalle 23:10 con i primi due episodi.

