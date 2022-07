Terra Amara riporta i turchi su Canale5 ma dimenticate i sentimenti puri e i tempi lunghi di seri come Cherry Season o simili. Bir Zamanlar Çukurova, questo il titolo originale della serie, sbarca in Italia dopo una lunga storia d’amore e di scontri. In Patria, infatti, la serie è andata avanti per ben quattro stagioni, a partire dal 2018 e fino al giugno di quest’anno quando ha salutato i fan con il gran finale.

Questo significa che, ascolti permettendo, Terra Amara potrebbe essere la giusta serie non solo di questi mesi estivi ma anche per quelli che verranno quindi in autunno e poi in inverno prendendo di fatto il posto nel palinsesto Mediaset. Ancora è presto per stabilire se Terra Amara rimarrà una parentesi estiva e molto dipenderà dagli ascolti di queste prime settimane di programmazione ma sui social sono già tutti pronti a scommettere che si tratterà di un successo.

I commenti su Terra Amara sono positivi e sono molti quelli che già hanno preso le parti di Züleyha al centro del racconto di una storia di amore leggendario, che inizia a Istanbul negli Anni 70 e prosegue, dopo un viaggio in treno che cambierà tutto, verso Çukurova, nella provincia dell’Adana, in Turchia.

La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì sull’ammiraglia Mediaset portando sullo schermo almeno la prima stagione composta da 35 episodi (almeno in doppio su Canale5), i fan riusciranno a resistere o dovranno lanciarsi sullo streaming per riuscire a seguire Bir Zamanlar Çukurova? L’unica risposta arriverà dai commenti e dagli ascolti domani mattina, per adesso non possiamo far altro che seguire gli esordi di Terra Amara.