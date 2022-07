Tra i braccialetti fitness più interessanti e richiesti dell’ultimo anno ritroviamo sicuramente lo Xiaomi Mi Band 6, dispositivo non di ultimissima generazione che però vanta un prezzo piuttosto basso e specifiche tecniche ancora di rilievo. Su Amazon questo fitness tracker si ritrova ad un costo più vantaggioso rispetto a qualche tempo fa, merito anche dell’arrivo sul mercato del suo successore, lo Xiaomi Mi Band 7 che invece ha un costo nettamente più elevato.

Nuovamente sotto la luce dei riflettori Xiaomi Mi Band 6 su Amazon: l’offerta aggiornata in Italia

Ulteriore promozione, dunque, dopo quella analizzata pochi giorni fa sul nostro magazine. Chi ha semplicemente necessità di conoscere alcuni dettagli basilari della propria attività fisica, può affidarsi a questo Xiaomi Mi Band 6, un prodotto ancora piuttosto richiesto sul mercato e di grande appeal per il suo prezzo conveniente. Approfondiamo a questo punto l’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce per questo fitness tracker che risulta essere anche l’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito consiglia di acquistarlo.

Il prezzo finale è di 34,99 euro ed è il risultato di uno sconto del 27% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 44,99 euro. Come si può ben evincere il risparmio c’è ed è importante, anche perché parliamo di cifre basse. La disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di qualche giorno arriverà comodamente nelle vostre case senza spendere costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 6 ci ritroviamo di fronte ad un braccialetto fitness che può contare su un display AMOLED da 1,56 pollici e più ampio rispetto al modello precedente del 49%.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Ciò che rende questo device molto interessante è la possibilità di monitorare oltre 30 attività sportive, conoscere le calorie bruciate, i passi effettuati e soprattutto la frequenza cardiaca. E’ un fitness tracker completo che dispone anche del tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Attenzione anche al monitoraggio del sonno, riuscendo ad evidenziare anche la fase REM. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.