Il concerto di Iggy Pop a Mantova in programma per martedì 5 luglio è stato posticipato. La comunicazione ufficiale giunge adesso attraverso uno statement firmato dallo stesso artista che comunica ai fan italiani di non potersi esibire nelle prossime ore. Alla base della decisione, motivi di salute.

A causa di un problema alla voce, Iggy Pop è costretto a rimandare il suo show speciale a Mantova con la Mantova Chamber Orchestra. La buona notizia per i fan nostrani è che lo spettacolo verrà recuperato. C’è già la nuova data del concerto di Iggy Pop a Mantova che si terrà nel mese di agosto.

Lo show verrà recuperato il 30 agosto 2022 all’Esedra di Palazzo Te a Mantova e i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. I fan in possesso dei biglietti per il concerto di Iggy Pop a Mantova del 5 luglio potranno accedere con lo stesso biglietto all’evento del 30 agosto, senza effettuare alcun cambio. Coloro che non potranno essere presenti all’evento, invece, potranno chiedere il rimborso integrale del titolo d’ingresso acquistato.

A breve saranno pubblicati tutti i dettagli sul nuovo appuntamento e sulle richieste di rimborso.



Di seguito lo statement dell’artista, dispiaciuto di non poter tenere fede ai suoi impegni in Italia, rimandati di qualche mese.



«If you were there, you know I croaked my way through my last show in Greece and my voice is still recovering.

I must postpone my next show in Mantova, Italy July 05.

I have not taken this decision lightly. I love my fans.

But I must protect my voice.

I’m so sorry but, I’ll come back and make this show up to you».

Iggy Pop