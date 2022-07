Occorre concentrarsi in queste ore sulle prime informazioni ufficiose disponibili per coloro che intendono acquistare i biglietti di Milan-Udinese. Manca più di un mese all’esordio dei campioni d’Italia in Serie A, con il match inaugurale in programma a San Siro sabato 13 agosto contro la compagine friulana. Sarà il match del pomeriggio, che a conti fatti darà il via alla nuova stagione del nostro campionato, con informazioni sui biglietti che potrebbero spuntare in rete già nel corso delle prossime due settimane. Se non altro, perché fino ad allora non avremo altre partite ufficiali

Capiamo quando escono i biglietti di Milan-Udinese: le prime previsioni sulla Serie A e sui relativi ticket

Un discorso simile rispetto a quanto avvenuto alcuni giorni fa, in riferimento a Lecce-Inter, va applicato ai campioni d’Italia. Cosa dobbiamo aspettarci sui biglietti di Milan-Udinese? Inutile farsi troppe illusioni dal punto di vista della disponibilità. Nonostante la partita sia in programma in un periodo durante il quale tante persone saranno in ferie, gli appassionati difficilmente decideranno di perdersi l’esordio della squadra che a sorpresa ha vinto lo scudetto poco più di un mese fa. Resta da capire quali possano essere le tempistiche per la vendita dei biglietti, visto il periodo particolare della stagione.

Allo stato attuale, è possibile prevedere che la prevendita dei biglietti di Milan-Udinese possa scattare già durante l’ultima settimana di luglio, fermo restando che dovremo mettere da parte la quota significativa di ticket coperti dagli abbonati. La campagna in questione, infatti, per le due compagini milanesi va alla grande e al momento risulta complicato assicurarsi ticket destinati alla vendita libera. La speranza, per molti, è che come accennato un aiuto possa arrivare dal mese di agosto e dal fatto che parte del pubblico sarà in vacanza.

Vi faremo sapere appena se ne saprà di più sui biglietti di Milan-Udinese.