C’è una nuova modalità per ottenere assistenza TIM su Twitter, da questa estate 2022. Chi in passato ha provato a contattare il supporto del vettore via social Twitter ha spesso fatto ricorso ad alcuni profili personali degli operatori del customer care. Le cose sono ora un po’ cambiate, con la creazione di un altro account nuovo di zecca e di certo gestito da tutto un team di persone dedicate.

Per ottenere assistenza TIM adeguata, da questo mese di luglio, si potrà beneficiare anche dell’account @tim4uangie. Il nome richiama decisamente quello dell’assistente virtuale dell’operatore mobile, utilizzabile sia dal sito internet che dall’app del vettore. Il supporto, in questo caso specifico tuttavia, non sarà demandato a bot automatici, semmai a persone fisiche adibite alle mansioni tipiche del customer care. Per questo motivo, sarà possibile interfacciarsi con il canale per ottenere risposte adeguate a problemi di varia natura: dalle anomalie tecniche per i propri servizi a eventuali chiarimenti su fatturazioni e costi legati alla propria offerta.

Come si otterrà, in pratica, l’assistenza TIM attraverso il nuovo canale appena indicato? Le modalità di contatto sono prevalentemente due: basterà un semplice tweet pubblico all’indirizzo del profilo dedicato oppure (e ancor meglio) sarà il caso di inviare un messaggio privato all’account, dettagliando la propria problematica, il numero di riferimento fisso o mobile e tutti gli ulteriori dettagli che possano contribuire ad una rapida risoluzione del caso.

Come già indicato, il nuovo profilo di supporto Angie via Twitter si aggiunge a quelli già noti come @TIM4USara, @TIM4UFabio, @TIM4ULuca. Tutti i canali indicati sono attivi in orario diurno per rispondere ai clienti, dal lunedì al sabato. Per conferme sul servizio attivo anche di domenica o nelle festività rosse, è consigliabile fare riferimento alle comunicazioni aggiornate del profilo principale del social @TIM_Official.

