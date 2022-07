Gli appassionati di fotografia e i possessori di un qualsiasi Samsung Galaxy sono avvisati: il produttore sudcoreano sta lavorando ad un progetto formativo per tutti coloro che sono sempre a caccia del migliore scatto con il loro telefono. Sarebbe in procinto di essere lanciata una nuova sezione, chiamata “CamCyclopedia”, direttamente nell’app Samsung Members. La novità è stata menzionata al workshop Galaxy Camera Workshop in Corea del Sud e probabilmente non tarderà a trovare la sua applicazione.

L’impegno per la fotografia

I Samsung Galaxy devono essere sempre di più un punto di riferimento anche per professionisti della fotografia. Questo è il chiaro intento del produttore che ha confermato di voler sempre migliorare l’ app Expert RAW. Accanto a questo strumento già noto ci sarebbe anche quello appena annunciato, la CamCyclopedia. In pratica si tratterebbe di una nuova suite di tutorial per gli appassionati di fotografia mobile con i Galaxy, in aggiornamento sempre costante. Il modo più immediato per accedere a questi contenuti sarebbe appunto Samsung Members.

Per chi non lo sapesse, l’app Expert RAW è uno strumento che include funzionalità di livello professionale con un maggior numero di controlli manuali messi a disposizione degli utenti. Il tool ha un potenziale molto elevato e il progetto di fornire tutorial specifici ai possessori dei Samsung Galaxy. Il progetto potrebbe di certo vedere la luce in breve tempo ma, semmai, prima in mercati selezionati come gli Stati Uniti o la Corea del Sud. Con ogni probabilità invece, la diffusione ulteriore della soluzione formativa prenderà un po’ più di tempo altrove, anche solo per la corretta traduzione di contenuti testuali e multimediali in nuove lingue e la loro conseguente distribuzione. Ad ogni modo, l’importante è sapere che la novità non mancherà di arrivare comunque nel tempo, per la gioia di tanti fotografi in erba.

