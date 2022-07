Dobbiamo prepararci ad andare incontro a lunghi tempi di attesa per quanto concerne l’assistenza NoiPA, a prescindere dalla tipologia di problema che abbiamo affrontato negli ultimi mesi. Riscontri che tardano ad arrivare, a prescindere dal modo in cui avete aperto i ticket. Di sicuro qualcosa va cambiato, ma allo stato attuale non possiamo aspettarci miglioramenti a stretto giro per coloro che hanno bisogno di riscontri a breve termine. Vediamo più da vicino quali siano le anomalie più frequenti e le risposte da parte dello staff tecnico.

Aumenta l’attesa per assistenza NoiPA che non funziona: la situazione aggiornata ad oggi

Dopo il nostro ultimo articolo a tema, dunque, bisogna affrontare di nuovo la questione. Come stanno le cose per chi deve fronteggiare lunghi tempi di attesa per assistenza NoiPA che non funziona? Un utente ha scritto quanto segue sui canali social del team: “Sono giorni che provo a contattarvi, ho mandato mail, compilato i moduli, chiamato il numero 06 85960180 che naturalmente risultata staccato. Non riesco ad effettuare l’accesso tramite Spid, ho bisogno di aiuto con urgenza per poter visionare i cedolini e procedere ad inoltrare la NASpI“.

In tanti affermano di aver vissuto situazioni simili, a testimonianza del fatto che l’assistenza NoiPA al momento presenti carenze. Tuttavia, una replica è arrivata proprio in queste ore: “Se con l’invio della richiesta di assistenza hai ricevuto la mail di conferma contenente il numero identificativo della pratica, vuol dire che questa è stata presa in carico dalla nostra assistenza, che ti risponderà appena possibile, compatibilmente con la mole di richieste ricevute. Ci dispiace per i tempi d’attesa“.

Inutile dire che vi faremo sapere appena avremo ulteriori indicazioni sui problemi NoiPA, soprattutto per quanto concerne la questione dell’assistenza, visto che in tanti faticano ad ottenere una risposta ufficiale dal team.