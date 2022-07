Le repliche di Mina Settembre verso il gran finale con buona pace dei fan che dovranno attendere la prossima stagione televisiva per vedere il seguito. Serena Rossi e la sua Mina sono tornati in onda su Rai1 ad un passo dal finale della prima stagione con gli episodi dal titolo La vita è un morso e Un giorno brutto proprio ieri, 3 luglio, ma la programmazione è destinata a cambiare.

Salvo novità dell’ultimo minuto, infatti, sembra proprio che le repliche di Mina Settembre la settimana prossima si fermeranno lasciando spazio ad altro e questo farà slittare gli ultimi due episodi a domenica 17 luglio. I fan stanno seguendo con affetto le disavventure amorose e i casi della dolce Mina e mentre la sua vita si complica e il finale si avvicina anche se adesso i fan dovranno attendere qualche giorno in più.

Chiuso il capitolo della prima stagione, anche in replica, il pubblico di Rai1 dovrà fare i conti con una lunga attesa visto che ci vorrà poi l’autunno per vedere i nuovi episodi di Mina Settembre 2. La seconda stagione, annunciata nei giorni scorsi durante la presentazione dei palinsesti, andrà in onda tra settembre e ottobre per un totale di sei prime serate in cui Mina, scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre, dovrà fare i conti con il fatto che Gianluca, è suo fratello.

La vita di Mina cambierà totalmente e non solo per questa scoperta ma anche perché la convivenza con la madre sta per concludersi e nella sua vita arriverà la zia Rosa, interpretata da Marisa Laurito. Mina decide di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio ma il ritorno dell’affascinante ginecologo

Domenico promette di renderle la vita tutt’altro che semplice. Il resto lo scopriremo proprio il prossimo autunno quando Mina Settembre 2 andrà in onda su Rai1.