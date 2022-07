Parte mercoledì 6 luglio da Genova il tour estivo di Ermal Meta: l’artista si esibirò in concerto al Teatro Ai Parchi Di Nervi. La seconda tappa è invece quella in programma a Roma, Villa Ada, l’8 luglio. A seguire, Ermal Meta attraverserà in concerto tutta l’Italia per portare la sua musica dal vivo in attesa del prossimo tour primaverile, al via nel 2023.

Non solo concerti: in estate Ermal Meta continuerà a presentare il suo primo libro, il romanzo Domani E Per Sempre, incontrando i fan e firmando le copie in alcune location speciali, parallelamente e compatibilmente con gli impegni dei concerti. La prima opera letteraria di Ermal Meta è disponibile per La nave di Teseo, collana Oceani, pp. 554, 20 euro, in libreria e in versione digitale eBook.

Ermal Meta racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento. Il libro è stato apprezzato al punto che sono già stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti – Palomar per una serie televisiva per la quale inizieranno i lavori prossimamente. Sono inoltre stati venduti i diritti di traduzione in Germania e Spagna.

In attesa che il suo primo romanzo diventi una serie TV, l’estate appena arrivata si prospetta ricca di appuntamenti per Ermal Meta che tra musica ed incontri con i fan sarà impegnato almeno fino a settembre.

Ermal Meta presenta Domani E Per Sempre

9 luglio – Polignano (BA) – Festival Libro Possibile – h. 21.00

10 luglio – Brindisi – Rassegna Il Segnalibro / Giardino ex Convento Santa Chiara – h. 21.00

11 luglio – Ceglie Messapica (BR) – Una Valle di Libri / Piazza Plebiscito – h. 21.00

23 luglio – Brugnato (SP) – Brugnato 5Terre Outlet Village – h. 21.00

24 luglio – Viadana (MN) – Libri in Castello / Castello di Viadana – h. 21.00

25 luglio – Velletri (RM) – Festival Velletri Libris / Chiostro della Casa delle Culture e della Musica – h. 21.00

26 luglio – Peschici (FG) – Festival Gargano dei Giornalismi / Piazza Pertini – h. 21.00

27 luglio – Giffoni Vallepiana (SA) – Giffoni Film Festival / Cittadella del Cinema – h. 17.45

20 settembre – San Vito Lo Capo (TP) / Cous Cous Fest

22 settembre – Trani (BAT) / I Dialoghi di Trani

Il tour estivo di Ermal Meta

6 luglio – Genova, Teatro Ai Parchi Di Nervi

8 luglio – Roma, Villa Ada

13 luglio – Brescia, Arena Campo Di Marte

14 luglio – Novara, Ex Caserma Passalacqua

15 luglio – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero

16 luglio – Asti, Astimusica

21 luglio – Ferrara, Ferrara Summer Festival

29 luglio – Villa Lagarina (TN), Castelfolk

30 luglio – Pian Di Spilli – Monte Cucco (PG), Suoni Controvento

31 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

3 agosto – Udine, Castello

8 agosto – Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce

9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

10 agosto – Gatteo (FC), Mura Castello Malatestiano

14 agosto – Serra S. Bruno (VV), Piazza Calipari

16 agosto – Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa

17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

20 agosto – Roseto Capo Spulico (CS), Parco Qualità della Vita