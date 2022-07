I Misteri di Murdoch 10 prosegue su Giallo con due episodi a settimana, in prima visione tv: il canale 38 del digitale terrestre continua a trasmettere la serie canadese in costume, ambientata nella Toronto ottocentesca, con protagonista Yannik Bisson.

Ne I Misteri di Murdoch 10 in onda lunedì 4 luglio in prima serata a partire dalle 21.10, l’abile detective si confronta con due nuovi casi, negli episodi intitolati rispettivamente Un Tipo Impetuoso e La Voce del Diavolo.

Si tratta rispettivamente degli episodi 9 e 10 de I Misteri di Murdoch 10, che raggiunge così il giro di boa della stagione su Giallo: ecco le trame.

Murdoch e i suoi cercano di arrestare un malvivente molto attivo tra furti e aggressioni a donne, fino a che l’uomo commette un reato ancora più grave.

Quando un assassino sostiene di essere posseduto dal demonio, Murdoch e Ogden si trovano a fare i conti con un vecchio nemico, che sembra uscito dalla sua tomba…

Nella programmazione originale de I Misteri di Murdoch 10, tra il nono e il decimo episodio, si colloca lo speciale natalizio intitolato Once Upon a Murdoch Christmas, che Giallo trasmetterà probabilmente in seguito, nella programmazione invernale. Durante le passate festività, ad esempio, è andato in onda lo speciale natalizio Un Felice Natale in Stile Murdoch, appartenente alla nona stagione.

I Misteri di Murdoch 10 è composta da 18 episodi: attualmente la longeva serie investigativa tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings è arrivata a quota 15 stagioni su CBC, con una sedicesima già confermata per la stagione 2022/2023.

