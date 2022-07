Prima di parlare dei migliori brani di Iggy Pop è d’uopo ricordare che senza la nostra Iguana del rock e senza gli Stooges, oggi, non avremmo il punk. La storia merita un approfondimento e questa non sarà la sede, ma il concetto è sufficiente per motivare una cernita tra le canzoni più iconiche del cantautore di Muskegon. Da I Wanna Be Your Dog a The Passenger, Iggy Pop ha scritto e continua a scrivere una delle pagine più importanti della storia del rock.

I Wanna Be Your Dog (1969)

Tra garage rock e proto punk, I Wanna Be Your Dog si compone con un riff di appena 3 accordi ripetuti in loop. Il brano è tra i più interpretati da altri artisti, da Sid Vicious ai Maneskin.

Search And Destroy (1973)

Violenta, sporca e rabbiosa, Search And Destroy costruisce il vero archetipo del punk con un titolo ispirato dalla guerra nel Vietnam e un ritmo indiavolato, ripreso da tantissimi artisti come omaggio alla band, dagli Skunk Anansie ai Red Hot Chili Peppers.

Lust For Life (1977)

Quando Iggy Pop scrisse Lust For Life, accanto a lui c’era David Bowie. Chi ascolta questo brano scopre cosa si nasconde dietro il groove di Are You Gonna Be My Girl dei Jet, perché dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo dell’Iguana del rock parliamo di un innovatore. Lust For Life è uno degli esempi più importanti della carriera di Iggy Pop.

The Passenger (1977)

Nel 1998 il mondo intero ha riscoperto The Passenger da uno spot della Toyota, che aveva utilizzato proprio questo brano contenuto nel disco Lust For Life (1977). Il testo si ispira alla poesia di Jim Morrison The Lords ed è forte di quel ritmo trascinante che rende il brano fluido e orecchiabile.

