Si sarebbe dovuto esibire in concerto con il suo Love On Tour 2022 ma ha cancellato l’evento dopo l’attentato a Copenaghen. Oggi è arrivata la notizia di una sparatoria in una strada centrale della città e proprio a poca distanza dal luogo dello show di Harry Styles. L’artista era atteso alla Royal Arena di Copenaghen ma non si esibirà.

L’evento è cancellato e, stando a quanto è noto al momento, non verrà recuperato. O almeno non a breve. Tanta paura in città, che Harry Styles condivide. Si parla di tre morti e almeno tre feriti nella sparatoria al centro commerciale Field’s. L’uomo, 22 anni, al momento è in stato di fermo.

Harry Styles ha deciso di cancellare il concerto. Non si esibirà. Ai è detto devastato da quanto accaduto e su Twitter ha lasciato un messaggio a tutti i fan, spiegando di non essere in grado di salire sul palco. L’intenzione del cantante è anche quella di dimostrare vicinanza ai cittadini.

Styles, inoltre, si è detto sconvolto per le vittime e vicino alle loro famiglie e a quelle di tutti coloro che sono stati feriti.

“Ho il cuore a pezzi e sono vicino agli abitanti di Copenhagen. Io adoro questa città. La gente è così accogliente e calorosa. Sono sconvolto per le vittime, le famiglie e tutti coloro che sono stati feriti. Mi spiace di non poter essere insieme a voi. Per favore prendetevi cura gli uni degli altri”, le sue parole sui social.

Harry Styles è impegnato in un ricco tour internazionale che farà tappa anche in Italia. Due gli eventi confermati nel nostro Paese in estate. Il 25 luglio Harry Styles sarà a Bologna e il 26 a Torino. Entrambi i concerti sono già sold out.