Apple Watch Series 8, quando sarà lanciato sul mercato entrò la fine del 2022, offrirà ai suoi utenti una caratteristica molto utile ed importante: un sensore per il rilevamento della temperatura corporea. Ad inizio anno Mark Gurman di Bloomberg era scettico sulla possibilità di vedere questo tipo di sensore a bordo del wearable: invece, di recente, il noto analista Ming-Chi Kuo ha confermato che il colosso di Cupertino è riuscito a mettersi a lavoro su uno specifico algoritmo necessario per tale funzione e che sarebbe approdato sulla prossima generazione di Apple Watch.

Questa volta, sempre Gurman, è tornato a parlare della possibilità che Apple inserisca il sensore per il rilevamento della temperatura corporea sui nuovi Apple Watch 8: infatti, il giornalista di Bloomberg crede che, sia la prossima serie di Apple Watch che una nuova edizione più robusta, saranno dotati di questa funzione vitale. L’Apple Watch SE 2, invece, difficilmente la riceverà. Tuttavia, la funzione della temperatura corporea non darà una lettura specifica, come avviene con un tradizionale termometro, ma dovrebbe essere in grado di dire se si ha febbre oppure no. Potrebbe anche consigliare gli utenti di consultare il proprio medico o utilizzare un apposito termometro per confermare la rilevazione. Il sensore, quindi, informerà semplicemente sulla temperatura e non sul valore effettivo indicato in gradi.

Certamente, il sol pensiero che il nuovo sensore possa essere in arrivo sull’Apple Watch Series 8 risulta davvero entusiasmante, anche se è importante notare che la maggior parte di essi necessita dell’approvazione della FDA. A partire da adesso, sembra che tale parametro sia in arrivo entro la fine dell’anno e sarà simile al sensore di rilevamento di ossigeno nel sangue (SpO2), che può farci avere un’idea di cosa sta succedendo al nostro corpo e non necessariamente darci informazioni mediche. Insomma, resteremo aggiornati su tale vicenda così da scoprire nuovi dettagli ed eventuali conferme in merito.

