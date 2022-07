L’aggiornamento di luglio per i Samsung Galaxy S22 inizia la sua distribuzione in questo lunedì del mese estivo. Tutta la serie top di gamma di quest’annata sta cominciando a ricevere il nuovo update che porta con se le solite correzioni di vulnerabilità, a favore della massima sicurezza per i dispositivi.

I Samsung Galaxy S22 interessati dal rilascio sono, naturalmente, il modello standard ma anche quello Plus e Ultra. Il pacchetto protagonista del rilascio di luglio è siglato come S90xEXXU2AVF9. Dozzine di vulnerabilità della privacy e della sicurezza dovrebbero essere state risolte proprio dall’update, anche se per ora non è ancora disponibile il changelog del firmware appena rilasciato e dunque non si conoscono i dettagli delle correzioni introdotte.

Da dove è cominciata la distribuzione dell’aggiornamento di luglio? Il firmware è disponibile in Malesia, Singapore e Thailandia per il momento, dunque in territorio asiatico. L’esclusività del rilascio non continuerà di certo a lungo e l’update arriverà presto anche altrove, di certo anche nella nostra Italia. I tempi di attesa potrebbero essere davvero minimi e non superare più di qualche giorno. Come al solito, la disponibilità della nuova fatica software dovrebbe riguardare prima i dispositivi non brandizzati e poi quelli serigrafati dagli operatori mobili.

Va ricordato che i Samsung Galaxy S22 sono stati lanciati con la One UI 4.1 basata su Android 12 a bordo. Per la serie top di gamma sono stati già pianificati quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e allo stesso tempo, update di sicurezza costanti per un quinquennio. Chi ha puntato sui dispositivi protagonisti del nuovo update può stare dunque certo di beneficiare di un esemplare sempre pronto ad accogliere nuove funzioni e implementazioni ma anche sicuro e messo al riparo da minacce di qualsiasi tipo. Con un prezzo calmierato dai mesi post uscita dunque, le attuali ammiraglie potrebbero decisamente far gola a molti.

