9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2 tornano su Rai2 questa sera per un doppio appuntamento da urlo soprattutto per via di quello che vuol T.K. e di Owen che dovrà fare i conti con tutto questo. Ad aprire le danze ci penserà proprio la serie madre che tornerà in prima serata con l’episodio numero 6 dal titolo La Maledizione in cui finalmente torneremo un po’ a respirare dopo quello che è successo in queste ultime settimane.

La giornata tranquilla alla 118 spinge Buck a dedicarsi all’inventario dell’attrezzatura, mentre tutti lo tengono d’occhio per essere certi che si sia ripreso dalla rivelazione shock riguardo al suo passato. Le cose si complicano quando un novellino del turno B che, alla domanda come è andata la giornata, risponde “tranquilla” attirando così la ‘maledizione’ sulla Caserma. Eddie è l’unico a non credere a queste superstizioni ma le cose si complicano in fretta, dovrà ricredersi alla fine dell’episodio?

A seguire, intorno alle 22.00 circa, andrà in onda un nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star 2 dal titolo Tutti i fratelli del mondo in cui T.K. scopre che presto avrà un fratellino ma, soprattutto, che Tommy è alla ricerca di un valido paramedico che possa prendere il posto del povero Tim. A quel punto sarà proprio lui a mandare la sua candidatura a quel punto Tommy decide subito di parlarne con Owen che affronterà suo figlio, è arrivato il momento di lasciarlo andare? Prese di posizioni e scontri anche per Paul che riceve la visita inaspettata della madre Cynthia (Cleo King) e della sorella Naomi (Regina Hoyles), di passaggio in città ma le cose non si metteranno molto bene.

9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2 tornano su Rai2 la prossima settimana per un nuovo doppio appuntamento con gli episodi dal titolo, rispettivamente, Vicini di casa e Sfollati in cui T.K inizierà il suo nuovo lavoro da paramedico proprio nel momento in cui Tommy ha una piccola crisi sentendosi messa da parte da parte della figlia.