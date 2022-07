C’è un nuovo SMS Gruppo ISP in circolazione, l’ennesimo dell’anno e il primo dell’estate. Una nuova campagna di phishing rischia di mietere nuove vittime in questa calda stagione per il riferimento ad un presunto accesso anomalo nel proprio profilo di home banking. La truffa potrebbe essere evidente per molti ma non per tutti: meglio dunque è chiarire subito come proteggersi dal tentativo di raggiro.

L’ultimo degli SMS Gruppo ISP sfrutta il nome di del noto istituto Intesa Sanpaolo ma non ha naturalmente nulla a che fare con quest’ultimo. Il testo del messaggio è molto simile a quello utilizzato anche in altre campagne con gli stessi scopi. Si fa riferimento ad un presunto accesso anomalo in area personale e dunque si invita la vittima di turno a verificare il proprio profilo. Il collegamento incluso nel messaggio traghetta poi l’utente verso un finto sito bancario, a dire la verità, un suo clone quasi perfetto. Qui si innesca la vera e propria truffa, visto che i dati forniti per l’accesso all’area personale vengono rubati e dunque messi in mano di hacker senza scrupoli.

Come stare in guardia anche dal nuovo SMS Gruppo ISP? Il messaggio dovrebbe senz’altro essere cestinato, non dando alcun seguito alla richiesta di verifica. Non fornendo i propri dati personali, il proprio account di home banking non sarà messo in pericolo. Proprio l’istituto bancario Intesa Sanpaolo continua a ricordare ai suoi clienti che mai e poi mai invierà comunicazioni di questo tipo ai suoi clienti, dunque spingendoli ad effettuare controlli di alcun tipo. Sarebbe dunque il caso di diffidare sempre e senza indugio di note in arrivo sul telefono di questo tipo. Semmai, nel dubbio, si potrebbe contattare la propria banca ma attraverso i suoi canali ufficiali che non presenteranno di certo alcun rischio, in nessun caso.

Continua a leggere su optimagazine.com